Concours – Tunisie : recrutement de 1350 maîtres-assistants de l’enseignement supérieur

Un concours national pour le recrutement de 1 350 maîtres-assistants de l’enseignement supérieur, relevant du corps des enseignants-chercheurs des universités tunisiennes est officiellement ouvert annonce le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le concours débutera le 9 février 2026 et se poursuivra les jours suivants. Il couvrira 60 spécialités, dont certaines concentrent le plus grand nombre de postes à pourvoir, notamment l’informatique (232 postes), la finance et la comptabilité (67), la langue anglaise (54), le design (81) et les mathématiques (52).

Les inscriptions en ligne seront ouvertes du 8 au 22 décembre 2025 à midi sur la plateforme officielle du ministère : https://concours-recrutement.mes.rnu.tn.

L’arrêté arrêté publié mardi 4 novembre au JORT Journal officiel de la République tunisienne (n°132) précise enfin que chaque candidat devra soumettre l’ensemble de ses travaux scientifiques — publications, recherches, mémoires, cours et travaux dirigés — en deux exemplaires papier et trois exemplaires numériques.

Les dossiers de candidature devront ensuite être déposés auprès des universités entre le 25 décembre 2025 et le 9 janvier 2026.

Tekiano