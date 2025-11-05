Global Entrepreneurship Week Tunisia ou Semaine mondiale de l’entrepreneuriat du 17 au 21 novembre 2025

Global Entrepreneurship Week (GEW) ou la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat; rendez-vous incontournable pour les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets et les acteurs économiques tunisiens, se tiendra du 17 au 21 novembre 2025 à Tunis.

GEW s’organise à l’initiative de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF). Elle est célébrée chaque année dans plus de 180 pays avec plus de 40 000 événements à travers le monde pour célébrer l’esprit d’initiative, la créativité et l’innovation.

L’objectif de cette nouvelle édition du GEW est de promouvoir l’esprit entrepreneurial, encourager l’innovation et renforcer la communauté des jeunes créateurs tunisiens, à travers des formations pratiques, des échanges avec des experts et des opportunités concrètes de développement.

La GEW Tunisia 2025 proposera un programme riche alliant formations pratiques et table ronde autour de thématiques clés, dans les domaines du design Thinking, éducation financière, entrepreneuriat vert et accès aux financements, product Market Fit for Startups, reporting ESG, marketing digital et fidélisation post-lancement.

L’IACE explique que la GEW Tunisia est une occasion unique de :

– Mettre en valeur vos projets et initiatives auprès d’un public national et international.

– Contribuer au rayonnement de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

– Créer des synergies, inspirer et partager votre expérience avec d’autres acteurs engagés.

Au programme du GEW Tunisia :

Des ateliers gratuits, animés par des experts reconnus, pour renforcer vos compétences entrepreneuriales et explorer des thématiques actuelles. Une table ronde sur “La Génération IA : L’ADN du nouvel entrepreneur tunisien :

Pour assister à l’évènement, l’inscription se fait gratuitement via le formulaire disponible sur la page de Global Entrepreneurship Week Tunisia

