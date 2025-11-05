Le prix Goncourt 2025 a été décerné le 4 novembre 2025 à l’auteur Laurent Mauvignier pour son roman La Maison vide, publié en août 2025 aux éditions de Minuit. Ce roman se présente comme une fresque familiale retraçant 150 ans d’histoire à travers les silences, blessures et transmissions d’une lignée rurale française.

L’intrigue s’ouvre en 1976 avec la réouverture d’une maison abandonnée qui révèle des traces d’un passé enfoui, symbolisé par des objets chargés d’histoire comme un piano, une Légion d’honneur et des photographies mutilées.

Trois figures féminines dominent ce récit : Marie-Ernestine, musicienne contrariée ; Marguerite, tondue à la Libération et recluse dans la honte ; et Jeanne-Marie, mère autoritaire et gardienne des apparences.

Par leur parcours, Mauvignier explore dans ce roman, l’histoire de cette famille marquée par les deux guerres mondiale, les violences invisibles, les renoncements et les héritages tacites, interrogeant la filiation, la mémoire collective et les grandes mutations sociales du XXe siècle.

Le jury de l’Académie Goncourt a choisi ce livre dès le premier tour par six voix contre quatre en faveur du roman “Le Bel obscur” de Caroline Lamarche. Le texte, considéré comme puissant et presque prométhéen, offre une réflexion sur la puissance même de la littérature et le travail de ses formes.

Le roman La Maison vide a rencontré avec ses 750 pages, un succès public important avec plus de 90 000 exemplaires vendus rapidement, salué aussi bien par la critique que par des lecteurs enthousiastes.

Laurent Mauvignier, écrivain discret, exprime son étonnement et sa reconnaissance face à cet accueil chaleureux. À 58 ans, l’écrivain est récompensé pour un roman ample et bouleversant, considéré comme le sommet de son œuvre.

