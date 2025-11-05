LG Electronics annonce ses résultats : Home Appliance Solution (HS) et Vehicle Solution (VS) affichent de solides performances

LG Electronics annonce ses résultats du troisième trimestre 2025. LG a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 21,87 billions de KRW et un résultat d’exploitation de 688,9 milliards de KRW au troisième trimestre 2025.

Les divisions Home Appliance Solution (HS) et Vehicle Solution (VS) ont affiché de solides performances malgré les défis externes, notamment les droits de douane américains et le ralentissement du marché des véhicules électriques.

Ces résultats reflètent la transformation continue du portefeuille d’activités de LG et son engagement envers une croissance qualitative, portée par le développement des solutions B2B, des services d’abonnement et de la plateforme webOS.

Le chiffre d’affaires B2B de LG a progressé de 2 % sur un an pour atteindre 5,9 billions de KRW, tandis que les revenus issus des abonnements électroménagers ont bondi de 31 %, atteignant 700 milliards de KRW.

La division Home Appliance Solution (HS) a réalisé un résultat d’exploitation de 365,9 milliards de KRW grâce à une stratégie axée sur les segments premium et grand public et à l’expansion des services d’abonnement.

La division Vehicle Solution (VS) a enregistré un record trimestriel avec une marge opérationnelle dépassant 5 %, soutenue par une demande stable en solutions pour véhicules électriques.

La division Eco Solution (ES) a maintenu une croissance régulière, notamment dans les solutions de refroidissement pour centres de données alimentés par l’IA.

La division Media Entertainment Solution (MS) poursuit la diversification de la plateforme webOS et le développement de ses activités publicitaires et de contenu.

LG prévoit de renforcer sa compétitivité au quatrième trimestre en misant sur la croissance qualitative, l’optimisation des coûts et l’expansion de ses modèles d’affaires basés sur les services.

Communiqué