Voyager en Tunisie, trésors archéologiques et douceur de vivre : un héritage fascinant à découvrir selon GEO

Le magazine GEO a consacré son numéro du mois d’octobre 2025 à la Tunisie. Les lecteurs ont la possibilité de feuilleter un dossier spécial composé de 30 pages intitulé ‘Invitation au voyage’ qui explore en profondeur la richesse historique, culturelle et naturelle de la Tunisie.

Ce reportage photographique et journalistique présente la Tunisie comme un musée à ciel ouvert où se côtoient vestiges romains, temples antiques, mosaïques éclatantes et cités millénaires, témoignant des grandes civilisations méditerranéennes qui ont façonné son identité.

Les trésors archéologiques incontournables

Parmi les sites mis en avant par le magazine GEO, ceux qui se trouvent loin de la capitale et moins connus des touristes comme l’amphithéâtre d’El Jem qui impressionne par sa grandeur et son état remarquable de conservation.

Le magazine invite aussi à découvrir le site de Bulla Regia dans la région de Jendouba, nord ouest tunisien, qui révèle des villes souterraines datant de l’Empire romain, tandis que Tuburbo Majus, dans la ville de Tebourba, recèle encore des trésors enfouis à découvrir.

Uthina (Oudhna) dans le gouvernorat de Ben Arous, Sufetula (Sbeïtla) et la ville historique de Carthage figurent également au cœur du dossier, mettant en lumière les avancées techniques et architecturales de l’époque antique.

La mosaïque, art millénaire vivant

GEO consacre une attention particulière à l’art délicat de la mosaïque, un patrimoine vivant depuis l’Antiquité qui a trouvé un foyer artistique en Tunisie. Ces mosaïques racontent la vie quotidienne, les spectacles et les mythologies anciennes avec une précision impressionnante, visibles notamment dans les musées du Bardo à Tunis et de Sousse.

L’article présente aussi des artisans contemporains, parmi lesquels des mosaïstes et créateurs, qui perpétuent cette tradition millénaire en intégrant parfois des techniques modernes et éducatives, comme les applications de réalité augmentée pour la visite des sites.

Portraits et valorisation du patrimoine

Au-delà des sites, le magazine s’attarde sur les individus passionnés qui œuvrent pour la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine antique. On découvre Inès El Hassoumi, créatrice de l’application de visites virtuelles en réalité augmentée “Dourbia“. Cette application numérique, propose des visites guidées des sites archéologiques de Carthage et rend accessibles au grand public les richesses cachées des sites tunisiens.

Houssine Mraihi est un artisan mosaïste qui mêle tradition et créativité, tandis qu’Abdelaziz Belkhodja , écrivain et conférencier, consacre son temps à réhabiliter l’histoire de Carthage et à faire revivre la mémoire punique.

Mohamed Ghassen Nouira, quant à lui, fait renaître la fabrication de la pourpre, ressource florissante et précieuse de la civilisation carthaginoise. L’artiste a découvert le secret de fabrication, par fermentation, de ces colorants naturels qui varient du rouge sang à l’indigo presque noir, en passant par l’améthyste.

Douceur de vivre et découvertes naturelles

La Tunisie ne se limite pas à son passé antique : le dossier présente aussi des régions emblématiques comme Tozeur, oasis enchantée offrant une immersion dans le Sahara tunisien, la douce île de Djerba connue pour son climat agréable et son artisanat, et Matmata, célèbre pour ses habitations troglodytes qui ont servi de décor à plusieurs films.

GEO met également en lumière des trésors moins fréquents dans les circuits classiques, tels que Utique, Sicca Veneria au Kef, Haïdra, Chemtou avec ses vestiges antiques et Carthage sous un nouveau jour.

Des pépites comme Neapolis, la mosquée de Kairouan et ses décors antiques sont aussi valorisées, proposant un guide complet pour le voyageur souhaitant découvrir les multiples facettes et trésors de la Tunisie.

