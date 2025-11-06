Concours Iqraa 2025 : le tunisien Amine Chaâbane parmi les 6 finalistes

Un Tunisien, Amine Chaâbane, s’est qualifié pour la finale du concours de lecture “Iqraa” (iRead) pour le monde arabe, qui est organisé par Ithra (Centre du roi Abdulaziz pour la culture mondiale), aux côtés de cinq autres finalistes de différents pays.

Le Centre culturel mondial Roi Abdulaziz (Ithra) a annoncé les noms des six finalistes qualifiés pour la finale du concours Iqraa du monde arabe 2025, dans sa dixième édition placée cette année sous le thème L’impact de la lecture est éternel.

Ces finalistes se disputeront le titre de Lecteur de l’année, lors d’une cérémonie de clôture de la 10ème édition de ce prestigieux concours de lecture, organisée sur deux jours, les 5 et 6 décembre 2025, sur la scène d’Ithra.

La phase finale du concours se déroulera avec des tables rondes, des séances de dédicaces et une cérémonie de clôture grandiose. Ce sera l’occasion de révéler les gagnants dans toutes les catégories, célébrant ainsi les meilleurs talents littéraires du monde arabe.

Célébrant dix ans de passion et d’impact culturel, cette édition du concours a connu une participation record de milliers de lecteurs arabes.

Les six finalistes des sélections issus de cinq pays arabes qui ont été retenus sont:

– Abdelilah Bahrani (Arabie saoudite)

– Amine Chaâbane (Tunisie)

– Younes Al-Assaoui et Hiba Yamout (Maroc)

-Sara Ben Ammar (Algérie)

– Nesrine Aboulifa (Libye)

Chacun d’eux a su se distinguer par sa voix, son expérience et sa vision personnelle de la lecture.

Lancé en 2013 comme une petite initiative locale dans la région orientale du royaume, le concours Iqra est devenu en dix ans un projet culturel majeur rassemblant des lecteurs de tout le monde arabe.

Depuis sa création, la compétition a réuni plus de 417 000 participants, dont 192 000 lecteurs et lectrices pour l’édition 2025, un record historique.

Le slogan de cette année, ‘L’impact de la lecture est éternel’, illustre la conviction que la lecture laisse une empreinte durable dans la société.

Le parcours des participants a débuté en février 2025, avec les inscriptions en ligne, suivies des phases d’élimination, entretiens individuels et rencontres enrichissantes destinées aux adultes comme aux enfants.

Les finalistes ont ensuite pris part à une expérience culturelle intensive de deux semaines, combinant ateliers d’écriture, débats, oratoire et discussions avec des auteurs et penseurs arabes de renom.

Les candidats ont été évalués selon huit critères précis par un jury composé de Tariq Khawaji, Bushra Khalfan, Ahmad Al Zein et Abdulrahman Marshoud. Cette phase a introduit une nouveauté : la ‘carte d’or’, permettant à un lecteur exceptionnel de se qualifier directement pour la finale.

La cérémonie de clôture mettra à l’honneur les six finalistes dans une série de débats, discours et échanges culturels, accompagnée du lancement de l’exposition ‘Dix ans de Iqraa’ retraçant l’histoire du projet. Le programme comprendra également des séances de dédicaces, des rencontres littéraires et des performances artistiques et poétiques.

À propos du Centre culturel mondial Roi Abdulaziz (Ithra)

Inauguré en 2018 à Dhahran, à l’est de l’Arabie saoudite, Ithra, une initiative d’Aramco Saudi Arabia, est un espace culturel et créatif multidimensionnel dédié à la diffusion du savoir, à l’innovation et à la durabilité.

Le centre comprend une bibliothèque, un musée, un théâtre, une salle de cinéma, un laboratoire d’idées, une grande salle d’exposition et un musée pour enfants, ainsi que le célèbre tour Ithra, faisant de ce lieu un véritable carrefour de la connaissance et de la créativité dans le monde arabe.

Tekiano