Exposition biodiversité ‘Comment retrouver notre juste place au sein du vivant?’ du 20 au 30 novembre 2025 à l’IFT

Les équipes du programme Nabta annoncent le lancement de l’exposition ‘Comment retrouver notre juste place au sein du vivant?’ du jeudi 20 novembre au dimanche 30 novembre 2025 à l’Institut français de Tunis.

Cette exposition bilingue (français/tunisien) a pour but de sensibiliser le grand public aux enjeux de biodiversité en Méditerranée, et de démontrer que des initiatives pérennes et réalistes existent.

L’exposition promet une richesse intellectuelle grâce au cheminement allant de la prise de conscience à l’ouverture vers d’autres possibles. En sortant de l’exposition, les visiteurs sont conscients des enjeux et envisagent des pistes d’actions pour un futur souhaitable.

Dans le cadre de du programme Nabta (Nature, Biodiversité et Transitions en Afrique du Nord) porté par le Campus AFD et opéré par INCO, 25 projets pro-nature issus de 5 pays de la rive Sud de la Méditerranée (Algérie, Egypte, Liban, Maroc, Tunisie) ont été accompagnés sur les enjeux de biodiversité et de climat dans leur propre développement.

Pour clôturer ce programme d’accompagnement de 9 mois, Nabta invite ses bénéficiaires à prendre part à une semaine en présentiel à Tunis, la retraite Nabta. Ce temps fort a donc pour objectif de créer un espace d’apprentissage collectif permettant le passage de l’échelle locale à la construction d’une communauté engagée.

L’exposition est destinée en premier lieu aux collégiens, lycéens et jeunes citoyens curieux et dans un second temps aux acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat vert.

L’exposition présente des données sur le vivant grâce à 8 types de médiums : ateliers, documentation, informations, écoute, création, questions, sondages, sensorielle. Des nouveaux modèles innovants seront également mis en avant, notamment au travers des projets et solutions portés par les bénéficiaires du programme.

