Farhat Ben Hmida, le saxophoniste tunisien, décédé subitement

Farhat Ben Hmida, musicien et saxophoniste tunisien est décédé subitement, mercredi 5 novembre 2025, à la suite d’un accident de la route, a annoncé le ministère des Affaires culturelles.

Farhat Ben Hmida, originaire de Sfax, dirigeait le groupe “Ouled Diwan”, qu’il avait fondé. Il est considéré comme l’un des meilleurs saxophonistes de Tunisie.

Ses participations à de nombreux spectacles et projets artistiques, ce talentueux musicien a contribué à enrichir les expériences musicales nationales indique le ministère dans un faire-part partagé sur sa page Facebook. Paix à son âme.