Météo en Tunisie : ciel nuageux, pluies attendues fin de journée au nord

La Météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions à progressivement nuageux en fin de journée du jeudi 06 novembre 2025 sur l’extrême nord ouest avec pluies éparses et temporairement orageuses.

Les pluies concerneront les autres régions du nord et localement le centre, la nuit, et seront parfois intenses, selon l’INM.

Un vent de secteur sud virant progressivement vers le secteur nord soufflera sur le nord et le centre et sera relativement fort à localement fort prés des côtes et faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée sur le nord et peu agitée à progressivement agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises généralement entre 24 et 28 degrés et aux alentours de 22 degrés sur les hauteurs.