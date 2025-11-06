Programme PMES II : 80 nouvelles écoles primaires tunisiennes et 73 bus scolaires prévus d’ici 2029

Le Programme de modernisation des établissements scolaires 2 (PMES 2), lancé en 2024 par le ministère tunisien de l’Éducation, vise à renforcer les infrastructures éducatives et à promouvoir un enseignement inclusif et durable.

Selon Karim Daoud, chef de l’unité de gestion du programme, ce projet permettra la création de 80 nouvelles écoles primaires tunisiennes à travers le pays, l’acquisition de 73 bus scolaires pour les zones reculées, ainsi que la mise à disposition d’équipements pédagogiques modernes.

Le programme, d’une durée de cinq ans, s’étendra jusqu’à fin 2029 et bénéficie d’un budget total de 80 millions d’euros (environ 260 millions de dinars tunisiens).

Les nouvelles écoles seront construites selon des normes écologiques internationales : elles fonctionneront à l’énergie solaire, utiliseront des matériaux durables, disposeront de connexions Internet, de cantines, et d’espaces culturels et sportifs.

Karim Daoud a souligné que le programme a atteint un stade avancé d’études et progresse à un rythme régulier, ajoutant que la journée d’information organisée à Hammamet visait à faire le point sur l’état d’avancement du projet.

Ce Programme est mis en œuvre par le ministère de l’Éducation tunisien. Il est financé par le Gouvernement tunisien, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE).

