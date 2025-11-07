L’Université de la Manouba organise la 12è édition du symposium interdisciplinaire “Nature/Culture” du 12 au 14 novembre 2025 au campus universitaire de La Manouba et à l’amphithéâtre Carthage Al Hadatha.

Le programme propose un large panel de conférences, de tables rondes et de masterclass autour de plusieurs thématiques, notamment “Nature/Culture dans le cinéma tunisien : regards croisés sur les représentations et les imaginaires”, “Que devient la culture à l’ère de l’intelligence artificielle et de la globalisation ?” etc.

Les éudiants pourront assister pendant trois jours à des échanges inter-, multi- et transdisciplinaires avec chercheurs, artistes, universitaires, diplomates et acteurs de la société civile échangent les réflexions sur les liens entre nature, culture et savoirs contemporains.

Une exposition numérique et photographique de Basilio Rodríguez Cañada, photographe et président de l’Association espagnole des africanistes, sera également présentée, en plus d’une projection de courts métrages dans le cadre des Awards 2025 du challenge “Filmer la nature”.

Une projection-débat autour du film tunisien “Les Assoiffés” de Ridha Tlili viendra enrichir la réflexion sur la représentation de la nature dans le cinéma tunisien.

Le symposium est organisé en partenariat avec les ambassades d’Espagne, du Venezuela, de Cuba et d’Argentine en Tunisie, ainsi qu’avec la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.

Tekiano avec TAP