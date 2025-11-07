MBC The Voice saison 6 : la Tunisienne Ons Ben Said brille et conquiert jury et public (vidéo)

The Voice dans sa version dédiée aux pays arabes est de retour pour une nouvelle édition. Elle est diffusée chaque semaine sur MBC Masr et en streaming gratuit sur Shahid, et réunit un trio de coachs en provenance d’Egypte, Liban et d’Iraq : Ahmed Saad, Nassif Zeytoun et Rahma Riad.

Dès la première étape de MBC The Voice “La voix, rien que la voix”, le talent occupe le devant de la scène. Les coachs doivent sélectionner les participants en appuyant sur le célèbre bouton, et chaque coach façonne son équipe parmi les meilleurs talents du monde arabe.

La jeune chanteuse tunisienne Ons Ben Said s’est distinguée dès sa première prestation, captivant jury et public grâce à son interprétation magistrale de deux classiques du patrimoine : le mawal “Wahch El Sra” et la chanson “Rakib Ala El Hamra”.

Son timbre puissant, son aisance scénique et sa maîtrise technique ont impressionné l’ensemble des coachs, particulièrement Nassif Zeytoun, qui ne cache pas son admiration et confie : “J’apprends de toi !”.

Retour sur la prestation de Ons Ben Said dans MBC the Voice en vidéo :

Ons, musicienne accomplie et professeure de musique, montre une maturité artistique rare, confirmée par son parcours académique en musicologie à l’Institut supérieur des arts et métiers de Gabès.

Après un choix difficile, Ons rejoint l’équipe de Nassif Zeytoun, où elle s’impose comme l’une des voix les plus prometteuses du programme. Ahmed Saad et Rahma Riad louent également sa puissance vocale et sa capacité à choisir des morceaux qui mettent en valeur son registre exceptionnel.

Ons Ben Said chante dès l’âge de 10 ans, elle débute dans la chorale de son école et participe à des festivals majeurs, dont le festival international de Kébili, le festival de la musique arabe à Sfax et le festival estudiantin de Gabès.

Le succès d’Ons Ben Said dans “The Voice” fait rayonner la Tunisie sur la scène artistique arabe, bien que son parcours témoigne d’un engagement constant et d’une passion indéfectible pour la musique.

Malgré une médiatisation locale parfois timide, Ons, une fierté du sud tunisien, est saluée et félicité par les téléspectateurs et sa prestation dans MBC The Voice est partagée en masse sur les réseaux sociaux. Beaucoup espèrent la voir aller jusqu’en finale, suivant les traces de Mehdi Ayachi, lauréat de la saison 5 en 2019.

