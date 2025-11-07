Météo en Tunisie : pluies éparses, températures en baisse

La météo en Tunisie se caractérise vendredi 07 novembre 2025, par des nuages parfois denses avec pluies temporairement orageuses sur le nord. Des pluies éparses concerneront localement le centre et le sud-est et seront parfois intenses sur les régions de l’extrême nord avec des chutes de grêles par endroits.

Un vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur ouest sur le sud, soufflera relativement fort à localement fort prés des côtes et dépassera 70 km/h en rafales et sous orages. Le vent sera faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera très agitée dans le nord et agitée sur le reste des côtes.

Les températures seront en légère baisse avec des maximales comprises entre 15 et 20 degrés dans le nord et le centre et entre 21 et 26 degrés dans le reste des régions et atteindront, localement, 28 degrés dans l’extrême sud-est.