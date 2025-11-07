Secousse tellurique en Tunisie enregistrée à Goubellat, gouvernorat de Béja

Une secousse tellurique en Tunisie d’une magnitude de 3,3 degrés sur l’échelle de Richter (qui en compte 9), a été enregistrée, vendredi 07 novembre 2025 à 07h49 min (heure locale), à Goubellat dans le gouvernorat de Béja.

L’Institut national de la météorologie (INM) précise que les analyses préliminaires effectuées par les stations sismologiques de l’INM, situent l’épicentre de la secousse à 36,59 degrés de latitude et 9,69 degrés de longitude à Goubellat.

La secousse tellurique a été ressentie par les habitants.