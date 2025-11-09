Match EST vs CA : où regarder le derby tunisien du dimanche 09 novembre 2025?

Le Match EST vs CA se déroule dimanche 09 novembre 2025 dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1 tunisienne. Le match Espérance de Tunis et Club Africain se joue à partir de 14H30 au stade Hammadi Agerbi de Radès.

L’Espérance de Tunis se trouve actuellement en tête du classement général de la Ligue 1 tunisienne avec 30 points suivie tout juste du Club Africain avec 27 points.

Le derby tunisien promet d’être crucial et palpitant, il sera dirigée par l’arbitre Amir Loussif, assisté de Hamid Guenaoui à la VAR et de Mehdi Mokhtari comme assistant.

Vous pouvez regarder Match EST vs CA en direct live sur la chaine nationale tunisienne Watania 1 et Al Kass 2.