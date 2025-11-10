Dhafer L’Abidine à la Foire du Livre de Sharjah : Les histoires doivent transcender les frontières

Dhafer L’Abidine, l’acteur, scénariste et réalisateur tunisien a été l’invité de la 44e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah, où a livré une réflexion profonde sur le rôle de l’artiste dans un monde en constante mutation.

Invité à une table ronde intitulée ‘De l’interprétation à l’écriture : les artistes racontent l’histoire’, aux côtés de l’acteur égyptien Khaled El Sawy et du producteur émirati Ahmed Al Jasmi, l’artiste tunisien a insisté sur l’importance du lien avec le public et de la compréhension du monde qui nous entoure.

Pour Dhafer L’Abidine, l’artiste doit avant tout rester sensible aux réalités humaines, locales et mondiales. “Nous devons écrire des histoires capables de voyager dans tous les pays et d’être présentées dans les salles de cinéma de tous les continents” , a-t-il déclaré.

Selon lui, une œuvre ne peut véritablement rayonner que si elle met en avant des valeurs humaines universelles et sincères, loin des simples tendances commerciales.

Dhafer L’Abidine est revenu sur son expérience en tant qu’auteur et réalisateur de plusieurs films, dont Ghodwa, To My Son et Sofia. Ce dernier projet, écrit il y a plus de douze ans pour une coproduction tuniso-britannique, a contribué à enrichir son regard sur le cinéma international.

« Je voulais raconter ces histoires avec le cœur, car ce sont des récits personnels », a-t-il affirmé, précisant que chaque scénario est né d’un besoin intérieur d’expression.

L’acteur tunisien a également plaidé pour le développement des écoles de cinéma et des ateliers d’écriture afin d’encourager les jeunes à s’initier aux métiers de l’image et du récit. Selon lui, les avancées technologiques doivent être mises au service d’une industrie dramatique forte et durable, portée par la créativité et la sincérité des auteurs.

Son confrère émirati Ahmed Al Jasmi a rappelé que le succès d’une œuvre dépend de la responsabilité collective de l’équipe, tandis que l’acteur égyptien Khaled El Sawy a défendu la place de l’écriture comme moteur de toute création artistique. Ce dernier, également poète et dramaturge, a captivé le public en récitant un poème en dialecte égyptien.

« Je ne peux pas vivre sans écrire ni sans être acteur », a-t-il déclaré, appelant les familles à soutenir les talents des jeunes et à briser les stéréotypes sur les métiers artistiques.

