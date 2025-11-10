La Cité des Sciences à Tunis accueille le 1er hackathon sur l’entrepreneuriat social Hackath’OOUN – Étudiants et Entrepreneuriat Social. Ce Hakathon se déroule les 14, 15 et 16 novembre 2025, il est proposé par l’Office des Œuvres Universitaires pour le Nord (OOUN) en partenariat avec le Pôle de l’Étudiant Entrepreneur de l’Université de La Manouba.

Selon une publication officielle de l’OOUN, ce hackathon inédit vise à réunir des étudiants passionnés, mentors, experts et acteurs du monde socio-économique autour de projets à fort impact social.

L’objectif est d’encourager l’innovation, la collaboration et la création de solutions durables en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par les Nations Unies. En marge de cet événement, une convention de coopération sera signée entre l’OOUN et l’Université de La Manouba.

Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement de la collaboration universitaire en matière d’entrepreneuriat et d’innovation sociale, souligne le Pôle de l’Étudiant Entrepreneur dans une publication sur sa page officielle.

Le programme du Hackath’OOUN comprendra plusieurs ateliers thématiques et sessions d’accélération, animés par des experts et professionnels du secteur.

Les participants auront l’occasion de se former à des outils et méthodologies clés tels que :

– Le design thinking

– Le Lean Canevas

– L’intelligence artificielle et le Streamlit

– La stratégie d’accès au marché (Go To Market)

– La gestion financière et la préparation au pitch final

Le Hackath’OOUN 2025 s’annonce comme un véritable laboratoire d’idées où les jeunes talents tunisiens pourront imaginer et développer des projets à impact positif. Les étudiants sont invités à participer à la CST à 3 jours d’innovation au service du développement durable à Tunis.

