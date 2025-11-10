La pièce Les Fugueuses de Wafa Taboubi remporte le Prix de la meilleure oeuvre de la 3e édition du Festival National du Théâtre Tunisien

La pièce Les fugueuses mise en scène par Wafa Taboubi a remporté le Prix de la meilleure œuvre (30 mille dinars) de la troisième édition du Festival National du Théâtre Tunisien « Saisons de la Création », organisé par le Théâtre National Tunisien (TNT) en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) du 24 octobre au 8 novembre 2025.

L’annonce des lauréats a eu lieu lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée à la Salle Le 4ème Art à Tunis, dans la soirée du samedi 8 novembre, en présence d’un grand nombre d’artistes, d’hommes et de femmes de culture, ainsi que de représentants des médias.

Le Prix de la meilleure interprétation masculine (10 000 DT) a été attribué à Nooman Hamda pour son rôle dans la pièce « Chute Libre », de sa propre mise en scène tandis que le Prix de la meilleure interprétation féminine (10 000 DT) est revenu à Fatma Ben Saidane pour son rôle dans « Les Fugueuses», mise en scène par Wafa Taboubi.

La pièce « Call Center Tragedy » mise en scène par Nizar Saidi a raflé trois prix : meilleure scénographie (10 000 DT), meilleur texte (10 000 DT) signé Abdelhalim Messaoudi ainsi que le Prix de la meilleure mise en scène (10 000 DT).

Pour cette édition 2025, quatorze pièces produites entre novembre 2024 et octobre 2025 étaient en lice pour les prix officiels de cette édition.

Les œuvres en compétition ont été évaluées par un jury composé des professeurs Mohamed Mediouni (président du jury), Salah Faleh, Faiza Messaoudi, Ramzi Azaiez et Henda Ben Ayed, représentant la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed, partenaire officiel du festival.

Concernant les prix d’encouragement destinés aux lauréats des master classes, le prix de la meilleure photo pour théâtre (1 500 DT) a été attribué à Sameh Ben Said pour son oeuvre dans la pièce “Statue en pierre” de Karim Achour.

Le Prix de la meilleure vidéo pour théâtre (1 500 DT) a été décerné à Hamza Faleh pour son travail dans la pièce “Call Center Tragedy” et le Prix de la critique théâtrale (1 500 DT) a été remis à Erige Mechergui pour sa critique de la pièce « Chute Libre ».

Dans son allocution, le directeur général du TNT et directeur du festival, Moez Mrabet a souligné que cette édition a été une véritable fête du quatrième art. Pendant deux semaines, les artistes se sont déplacés de Tozeur à Tunis, présentant une riche palette de spectacles qui ont redonné vie aux scènes et offert au public l’occasion de découvrir de nouvelles expériences artistiques et intellectuelles.

L’édition 2025 s’est conclu avec la signature d’accords de coopération avec Beit al-Hikma, le Centre des arts dramatiques et scéniques de Tozeur et le Musée national d’art moderne et contemporain (MACAM), afin de renforcer la complémentarité et de bâtir une vision durable du théâtre tunisien.

L’édition 2025 a également vu la création d’un nouvel espace baptisé « Agora des Saisons », conçu comme un lieu d’échanges et de débats entre les professionnels du théâtre, autour des enjeux de la production, du rapport au public et des esthétiques scéniques.

Un hommage a par ailleurs été rendu au peintre disparu Adel Megdiche à travers une exposition intitulée « Scènes : la théâtralité dans l’œuvre d’Adel Megdiche », présentée à la salle le 4ème Art du 1er novembre 2025 qui se poursuit jusqu’au 31 janvier 2026.

De son côté, Henda Ben Ayed, représentante de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed, a décrit cette édition comme « vibrante de vie », symbole de la force de l’art dans la construction de l’être humain et de la société.

Elle a souligné que la Fondation continue de soutenir les initiatives culturelles ayant un impact positif sur la communauté, fidèle à la vision de son fondateur, Abdelwaheb Ben Ayed, guidée par le travail, la rigueur et l’amour de la patrie.

Elle a ajouté que les prix décernés par la fondation FABA dans le cadre du festival « Saisons de la Création » sont symboliques, mais porteurs de confiance et de reconnaissance envers les artistes qui osent rêver et persévèrent dans la création.

Tekiano avec Communiqué