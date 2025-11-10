Lem7ata : quand un espace de créativité et de solidarité investit la place Barcelone de Tunis

La place Barcelone s’est transformée en un espace vibrant de vie, de créativité et d’action collective, le temps d’une journée, mardi 04 novembre 2025, à l’occasion de l’événement Lem7ata (el station).

Lem7ata est une initiative du Lab’ess (Laboratoire de l’économie sociale et solidaire) organisée dans le cadre du projet Ta’ziz – Pérennité et autonomisation de la Société Civile tunisienne, financé par l’Union européenne et l’Ambassade du Canada.

Au cœur de la capitale, des centaines de citoyens et citoyennes de tous âges se sont réunis pour célébrer l’esprit de participation et son rôle essentiel dans la construction d’un avenir plus solidaire et durable, à travers une journée placée sous le signe de l’échange, de l’inspiration et du partage.

Le souffle de l’initiative et du collectif

« Lem7ata » a offert à de nombreuses associations et initiatives locales l’occasion de présenter leurs projets et produits, et de partager leurs expériences avec le public dans un espace ouvert favorisant le dialogue et l’interaction positive.

Grâce aux ateliers participatifs, aux animations culturelles et sportives et aux activités interactives, la journée a mis en lumière la richesse et la diversité du tissu associatif tunisien ainsi que son impact concret sur la vie quotidienne.

De la santé mentale à l’inclusion sociale, du sport collectif à la consommation responsable, l’événement a illustré la vitalité et la capacité d’innovation du monde associatif.

Inspiration venue du terrain

Dès midi, la place Barcelone a vibré au rythme de prestations artistiques et sportives proposées par des associations telles que Olympique Mnihla, Association Tunisienne des Arts Martiaux – Kram Team, ou encore l’Union Sportive d’El Mourouj, dans une ambiance festive et solidaire.

Le public a également pu participer à des ateliers de calligraphie, de braille et de langue des signes, à des espaces de sensibilisation à la santé mentale animés par Health & Psychology, ainsi qu’à des ateliers sur la nutrition saine proposés par Réseau Enfant de la Terre, et à un atelier dédié aux jeunes organisé par Tunisian Youth Impact.

Une unité mobile de don du sang était également présente, symbole fort de solidarité et de partage.

Un espace de diversité et de créativité

Plus d’une dizaine d’associations et de bénéficiaires venus de différentes régions ont exposé leurs projets et produits : Gaïa, ATGMO, IECD, Réseau Enfant de la Terre, Health & Psychology, ADN, Tunisian Youth Impact, Rafiq et Lab’ess.

À travers leurs stands, leurs témoignages et leurs initiatives, ces acteurs ont illustré la richesse du tissu associatif tunisien et sa capacité à innover et à créer un impact positif.

Un espace d’exposition présentait par ailleurs des photos, affiches et récits de réussites issues du terrain, mettant en lumière l’impact réel des actions associatives sur la vie des citoyens.

À propos du Lab’ess

Fondé en 2012, Lab’ess est le laboratoire de l’économie sociale et solidaire en Tunisie, reconnu comme l’un des acteurs majeurs de l’innovation sociale.

Sa mission : accompagner et financer les porteurs d’initiatives sociales en Tunisie et dans la région du Maghreb à travers des programmes de formation, de renforcement de capacités et d’appui technique.

En plus de dix ans d’activité, Lab’ess a soutenu plus de 2 000 associations et entrepreneurs sociaux, devenant ainsi une plateforme clé pour la promotion de l’économie solidaire et la construction d’une société plus inclusive et équitable.

Pour plus d’informations : www.labess.tn

Tekiano avec communiqué