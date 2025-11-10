Météo en Tunisie : averses isolées au nord

La Météo en Tunisie affiche un temps parfois très nuageux avec des averses isolées sur le nord et les régions côtières nord, lundi 10 novembre 2025 et un temps passagèrement nuageux sur tout le pays.

Vent de secteur ouest relativement fort près des côtes et sur les hauteurs et faible à modéré sur le reste des régions. Mer très agitée dans la zone de Serrat et agitée à houleuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales sont situées entre 17 et 21 degrés au nord et au centre ouest et entre 22 et 25 degrés sur le reste des régions.