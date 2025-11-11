Hikma Tunisie ouvre sa troisième unité de production à Tunis : Hikma Pharmaceuticals renforce sa présence en Tunisie

La société Hikma Pharmaceuticals annonce l’inauguration de sa troisième unité de production à Tunis, lors d’un événement auquel ont pris part le Ministre de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, ainsi qu’un certain nombre d’ambassadeurs et de représentants de missions diplomatiques, en plus de plusieurs personnalités officielles et acteurs des secteurs de la santé et de l’industrie.

Cet investissement, estimé à plus de 50 millions de dinars tunisiens, s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Hikma visant à renforcer sa présence en Tunisie, à développer ses capacités industrielles et de recherche, et à proposer des solutions pharmaceutiques innovantes et de haute qualité.

Équipée des technologies les plus avancées, cette nouvelle unité est dédiée à la production de médicaments répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Elle contribuera à renforcer l’autosuffisance pharmaceutique de la Tunisie, à réduire la dépendance vis-à-vis des importations, et à accroître les exportations de produits « Fabriqués en Tunisie » vers les marchés régionaux et internationaux.

Présente en Afrique du Nord et Moyen Orient, en Amérique du Nord et en Europe, Hikma dispose de plusieurs sites de production à travers le monde, certifiés par la FDA (Food and Drug Administration) et l’EMA (Agence européenne des médicaments), témoignant de la conformité de ses installations aux normes internationales de qualité, de sécurité et de bonnes pratiques de fabrication

Le projet illustre également l’engagement de Hikma en faveur du développement des compétences locales et de la création d’emplois qualifiés. À ce jour, Hikma Tunisie compte plus de 320 employés, dont des techniciens, ingénieurs et pharmaciens. L’entreprise s’attache à promouvoir la diversité et l’égalité professionnelles, avec 40 % de femmes dans ses effectifs, et ambitionne d’atteindre à terme la parité 50 % femmes et 50 % hommes.

À cette occasion, M. Mouin Zaafrane, Directeur Général de Hikma Tunisie, a déclaré :

« Nous sommes fiers d’étendre notre présence en Tunisie, que nous considérons comme un centre stratégique. Cette nouvelle unité de production incarne notre vision de fournir des médicaments de haute qualité et témoigne de notre engagement à soutenir le patient tunisien et à renforcer l’industrie pharmaceutique locale. Nous adressons nos sincères remerciements au gouvernement tunisien et le ministère de la Santé pour leur soutien continu, qui a permis de concrétiser ce projet. »

En conclusion de cet événement, Hikma a réaffirmé son engagement à poursuivre sa collaboration avec ses partenaires en Tunisie afin d’atteindre leur objectif commun : « Une meilleure santé à portée de main, chaque jour. »

