L’Institut Salah Azaiez annonce la reprise des traitements au laser après une interruption de plus de 5 ans

L’Institut Salah Azaiez, institut national de cancérologie en Tunisie, a annonce la reprise des traitements au laser après une interruption de plus de 5 ans. Cette technologie est utilisée dans le traitement des tumeurs et d’autres pathologies, en particulier dans le traitement de l’obstruction bronchique, selon un communiqué publié sur la page FB de l’institut.

Le communiqué de l’Institut Salah Azaiez précise que le nouvel appareil, qui remplace l’ancien, a été utilisé pour la première fois lundi 10 novembre 2025, après avoir été installé par le fabricant, et la formation du personnel médical et paramédical à son utilisation.

L’institut a salué les efforts déployés par le personnel médical et paramédical des services d’ORL et chirurgie cervico-faciale ou de chirurgie maxillo-faciale et d’anesthésie et de réanimation qui œuvrent pour procurer les meilleurs services possibles aux patients.

Tekiano avec communiqué