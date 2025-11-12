Match Tunisie vs Mauritanie : où regarder le match amical préparatif à la CAN Maroc 2025 du 12 novembre?

Le Match Tunisie vs Mauritanie se joue mercredi 12 novembre 2025. C’est un match amical préparatif à la CAN Maroc 2025, Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le match Tunisie vs Mauritanie se joue à partir de 17h45 au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les aigles de Carthage joueront un deuxième match amical, vendredi 14 novembre face à la Jordanie, toujours au stade Hammadi Agrebi de Radès, avant de partir en France pour défier la nation Brésilienne dans la ville de Lille.

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Mauritanie en direct live sur la chaine Watania 1. Le live streaming du Match Tunisie vs Mauritanie est disponible sur les réseaux sociaux de la chaine nationale tunisienne.