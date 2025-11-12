Météo en Tunisie : temps partiellement nuageux, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps temps partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays, mercredi 12 novembre 2025. Le vent de secteur sud soufflera de manière faible à modérée. Il se renforce légèrement sur les côtes nord au fil de la journée.

La mer sera globalement peu agitée, mais deviendra agitée progressivement au nord. Les températures sont une légère hausse avec des maximales qui varieront entre 22 et 26°C sur la majorité des régions, et avoisineront 20°C dans les zones montagneuses selon l’INM.