State of Play Japan : toutes les nouveautés et annonces Xbox dédiée aux jeux japonais et asiatiques

PlayStation a surpris la communauté gaming en diffusant un nouveau State of Play, mardi 11 novembre 2025, exclusivement dédié aux productions japonaises et asiatiques.

Ce rendez-vous, d’une quarantaine de minutes, a mis en avant une sélection de jeux, DLC et mises à jour, dont la majorité sont également prévus sur Xbox, confirmant la tendance du cross-platform dans l’industrie vidéoludique.

Pour la première fois, le State of Play s’est transformé en vitrine internationale, centrée sur les créations japonaises et asiatiques. Animé par le célèbre doubleur Yuki Kaji, l’événement a offert un mélange de grandes licences, de jeux indépendants et d’interviews exclusives avec les développeurs.

La présentation était disponible en japonais, avec des sous-titres anglais pour les spectateurs internationaux.

Les nouveautés Xbox : 16 annonces à retenir

La conférence a dévoilé une série d’annonces majeures, dont voici les plus marquantes pour l’écosystème Xbox :

– Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows : Ce DLC, prévu le 4 décembre 2025, apporte deux nouveaux Nocturnes, un terrain rare et bien plus encore, sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 et Steam.

– DRAGON QUEST VII Reimagined : La sortie est annoncée pour le 5 février 2026 sur Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Steam et Xbox PC.

– OCTOPATH TRAVELER 0 : La démo est disponible dès maintenant, avec le jeu complet attendu le 4 décembre 2025 sur Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Steam et Xbox PC.

– Monster Hunter Wilds – Mise à jour 4 : Sortie le 16 décembre 2025, avec l’arrivée du Dragon Ancien Gogmazios, du contenu de fin de jeu étendu et des optimisations de performance.

– Sonic Racing : Crossworlds – DLC Bob l’éponge : Disponible dès le 19 novembre 2025 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Steam et Epic Games Store.

– inKONBINI: One Store. Many Stories : Sortie prévue en avril 2026 sur Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch et Steam.

– BrokenLore: UNFOLLOW : Date de sortie le 16 janvier 2026 sur Xbox Series X|S, PS5 et Steam​.

– Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE : Sortie le 12 mars 2026 sur Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch 2 et Steam​.

– DYNASTY WARRIORS : ORIGINS – DLC Visions of Four Heroes : Sortie le 22 janvier 2025 sur Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch 2 et Steam​.

– No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES : Sortie le 26 février 2026 sur Xbox Series X|S, PS4 et PS5​.

– PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC – Collaboration Sonic the Hedgehog : Disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Steam​.

– Digimon Story Time Stranger – Additional Digimon & Episode Pack 1 : Sortie cet hiver 2025 sur Xbox Series X|S, PS5 et PC​.

– Never Grave: The Witch and The Curse : Sortie le 5 mars 2026 sur Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch et Steam.

– BlazBlue Entropy Effect X : Sortie le 12 février 2026 sur Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PS5​.

– Coffee Talk Tokyo : Sortie le 5 mars 2026 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch et Steam​.

– Fate Trigger : Sortie prévue au 1er trimestre 2026 sur Xbox Series X|S, PS5 et PC.

La conférence de Sony; State of Play du 11 novembre 2025 a confirmé la montée en puissance des productions asiatiques sur toutes les plateformes, y compris Xbox.

Les joueurs Xbox peuvent donc s’attendre à une riche programmation de jeux japonais et asiatiques dans les mois à venir, avec des sorties, DLC et mises à jour qui enrichiront l’expérience de jeu sur l’écosystème Microsoft.

