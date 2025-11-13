Carrefour Tunisie lance un catalogue 100% créé par l’intelligence artificielle en Tunisie 

Carrefour Tunisie lance un premier catalogue 100% conçu par l’intelligence artificielle en Tunisie, une première nationale qui place l’innovation au cœur de la créativité.

Ce catalogue accompagne la nouvelle collection TEX automne-hiver, qui célèbre la mode pour femmes, hommes et enfants, ainsi qu’une sélection maison incluant chaussures, peignoirs, couettes et accessoires.

Au-delà de la collection, c’est la méthode de conception qui marque une rupture : tous les visuels, ambiances et compositions ont été générés par l’intelligence artificielle, sans recours à des shootings ou mises en scène traditionnelles. Une première en Tunisie, et un pas décisif vers une nouvelle ère de communication augmentée.

Chez Carrefour Tunisie, cette initiative traduit la volonté d’explorer les opportunités offertes par l’IA pour repousser les limites de la création et réinventer la manière de concevoir les campagnes.

C’est une étape fondatrice vers un marketing plus agile et inspirant.

« Ce catalogue marque une évolution naturelle dans notre façon de créer. L’intelligence artificielle devient un partenaire de la créativité : elle nous permet d’imaginer plus vite, plus librement, et de proposer des univers visuels que nous n’aurions pas pu produire autrement », explique Mourad Naili, Sous-Directeur Marketing de Carrefour Tunisie.

Grâce à cette approche, nos clients découvrent un catalogue à la fois immersif et fluide, où chaque image devient une invitation à s'inspirer, à explorer les tendances de la saison et à redécouvrir la mode Carrefour autrement avec, toujours, le souci de proposer des styles accessibles à tous », explique Mourad Naili, Sous-Directeur Marketing de Carrefour Tunisie.

Le catalogue est disponible dès cette semaine dans tous les magasins Carrefour ainsi que sur www.carrefour.tn.

Avec cette innovation, Carrefour Tunisie confirme son rôle de pionnier en matière de créativité et de transformation digitale, en plaçant l’intelligence artificielle au service de l’imagination humaine.

Tekiano avec communiqué