Jamila Boulakbèche et Isra Ben Taïeb remportent 2 médailles d’or aux Jeux de la Solidarité islamique 2025

La nageuse Jamila Boulakbèche a décroché la médaille d’or du 400 m nage libre. La karatéka Isra Ben Taïeb a remporté la médaille d’or des +68 kg dans les épreuves de karaté des 6es Jeux de la Solidarité islamique qui se déroulent à Riyad, lors de la journée du mercredi 12 novembre 2025.

Ce qu’a réalisé Jamila Boulakbèche hier, avec son retour spectaculaire en finale du 400 m nage libre, est tout simplement l’expression d’une force de caractère rare, surtout à seulement 18 ans, une véritable ‘remontada’, commente la Comité National Olympique Tunisien, vidéo :

La Tunisienne Isra Ben Taïeb a battu en finale la Turque Zeyna Gaballa, mercredi 12 novembre 2025 aux épreuves de Karaté. La karatéka Wafa Mahjoub avait pour sa part remporté la médaille d’argent des -61kg, plus tôt dans l’après-midi.

Le nageur Yassine Ben Abbès s’est attribué de son côté, la médaille d’argent du 200 m dos.

La Tunisie totalise ainsi 8 médailles à ces Jeux : 2 or, 3 argent et 3 bronze.

La délégation tunisienne participant aux Jeux de la Solidarité islamique de Riyad 2025 compte 41 athlètes engagés dans 12 disciplines.

