Journées Théâtrales de Carthage : une 26e édition des JTC engagée pour un théâtre de conscience et de liberté

Les Journées Théâtrales de Carthage (JTC) reviennent dans une 26ᵉ édition, du 22 au 29 novembre 2025 à Tunis, avec une programmation ambitieuse placée sous le signe de la réflexion et de l’engagement.

Lors d’une conférence de presse tenue à la Cité de la Culture de Tunis, jeudi 13 novembre 2025, le comité directeur des JTC 2025 a dévoilé les grandes lignes d’un festival qui se veut à la fois artistique, social et universel.

Un théâtre au cœur de la société

« Le théâtre, une conscience et un changement. Le théâtre, le cœur battant de la rue », tel est le slogan de cette édition 2025, a déclaré Mohamed Mounir Argui, directeur artistique et président du comité d’organisation. Cette devise reflète la volonté du festival de faire du théâtre un outil de transformation sociale et un espace d’expression libre.

Dans cet esprit, un Forum international de théâtre se tiendra les 24, 25 et 26 novembre, autour du thème « L’artiste de théâtre, son temps et son œuvre ».

Ce rendez-vous réunira des figures emblématiques telles que Fadhel Jaïbi, Taoufik Jebali, Mohamed Massoud Idriss, Ezzeddine Madani, ainsi que plusieurs invités internationaux : Khaled Galal (Égypte), Latefa Ahrrare (Maroc), Abdramane Kamaté (Côte d’Ivoire), Fabio Tolledi (Italie), Patrice Pavis (France), Salah Al Qasab (Irak), et bien d’autres.

Le forum a pour objectif de croiser les regards d’auteurs, de metteurs en scène et de chercheurs issus des arts, des lettres et des sciences humaines.

Une compétition officielle riche et diversifiée

Selon Seifeddine Ferchichi, responsable de la programmation, les JTC 2025 demeurent un festival arabo-africain de référence, structuré autour d’une compétition officielle et de plusieurs sections parallèles.

Douze pièces issues de dix pays, dont la Tunisie, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, l’Irak, le Liban, la Palestine, le Maroc, la Jordanie, l’Égypte et les Émirats arabes unis, ont été retenues pour concourir.

Les productions tunisiennes sélectionnées sont :

– Jacaranda, mise en scène par Nizar Saaidi, produite par le Théâtre national tunisien ;

– Les Fugueuses, de Wafa Taboubi, produite par Fabula Production.

Un jury international, présidé par Lassaad Ben Abdallah, récompensera les lauréats dans plusieurs catégories, dont le Tanit d’or, le Tanit d’argent, le Tanit de bronze, la meilleure interprétation féminine, la meilleure interprétation masculine et la meilleure scénographie.

Des ateliers et master-classes pour les jeunes talents

Cette édition 2025 proposera sept ateliers de formation animés par des metteurs en scène et pédagogues de renom. Parmi eux : Fadhel Jaïbi (Tunisie) sur la mise en scène, Igor Yatsco (Russie) sur l’action comme essence du théâtre, Evdokimos Tsolakidis (Grèce) sur le pouvoir du masque et Ali Abd Nabi Zidi (Irak) sur l’écriture théâtrale.

Deux master-classes exceptionnelles seront également assurées par Igor Yatsco et Harold David (France), en plus d’une rencontre avec le théoricien Patrice Pavis, figure majeure du théâtre contemporain.

Le ‘Théâtre de liberté’, une initiative citoyenne

Depuis 2017, la section Théâtre de liberté poursuit son engagement en faveur de l’expression artistique dans les établissements pénitentiaires et les centres de rééducation.

En collaboration avec l’Administration générale des prisons.

Ce programme permet à des détenus de présenter leurs créations théâtrales devant le public des JTC, favorisant ainsi leur réinsertion sociale et la valorisation de leurs talents artistiques.

Les JTC 2025 rendront hommage à de nombreuses figures disparues du théâtre tunisien, dont Farj Chouchen, Anouar Chaafi, Mohamed Fadhel Jaziri, Fethi Haddaoui ou encore Mokhtar Mlih.

Des hommages internationaux seront également adressés à Latefa Ahrrare (Maroc), Abdramane Kamaté (Côte d’Ivoire) et Imad Mohson Ali Chanfari (Sultanat d’Oman), entre autres.

Seront aussi distingués pour leur parcours et leur contribution artistique : Yahia Fakharani (Égypte), Sylvie Dyclo-Pomos (Congo), Leïla Toubel, Aziza Boulabiar et Abdelhamid Ben Gayess.

Ouverture des JTC 2025 : pièce ‘Le Roi Lear’ avec l’immense comédien Yehia El Fakharany

La cérémonie d’ouverture des JTC 2025 se fera le 22 novembre et accueillera la première mondiale du spectacle « Le Roi Lear », une adaptation de Shakespeare mise en scène par Shady Sorour et produite par le Théâtre national égyptien.

L’immense comédien Yehia El Fakharany, légende du cinéma et du théâtre arabes, y incarnera le rôle du roi Lear, symbole d’un pouvoir ébranlé par l’amour, la trahison et la quête de vérité.

Ce spectacle marquera un moment fort du festival, alliant la grandeur du texte shakespearien à la modernité de la mise en scène.

Tekiano avec JTC