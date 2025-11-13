Météo en Tunisie : temps peu nuageux, températures stationnaires

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps localement brumeux le matin à peu nuageux sur tout le pays, jeudi 13 novembre 2025. Le vent est de secteur sud relativement fort à localement fort près des côtes nord et faible à modéré sur le reste des régions.

Le vent devient de plus en plus fort l’après-midi près des côtes tunisiennes Est. La mer est agitée à localement très agitée au nord et peu agitée à progressivement agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales seront situées entre 23 et 27 degrés et à 21 degrés sur les hauteurs ouest.