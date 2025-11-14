Célébration du roman tunisien du 14 au 16 novembre 2025 à la Bibliothèque régionale du Kef

La manifestation ‘Célébration du roman tunisien’ se déroule dans sa 4ème édition du 14 au 16 novembre 2025 à la Bibliothèque régionale du Kef. Elle est organisée par la Maison du Roman, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles et avec son sponsor officiel COMAR ASSURANCES.

Le thème de cette édition est “Le roman réaliste : approches et modèles”. L’événement “Célébration du roman tunisien” est sponsorisée officiellement par COMAR Assurances, partenaire culturel fidèle qui soutient depuis plusieurs années les initiatives visant à promouvoir la création littéraire tunisienne.

En s’associant à cet événement, COMAR réaffirme son engagement en faveur de la culture et de la pensée tunisiennes, dans la continuité de sa politique de mécénat axée sur la valorisation du patrimoine intellectuel national.

Organisée en collaboration avec la bibliothèque régionale du Kef, cette manifestation s’inscrit dans la volonté de la Maison du Roman d’étendre son rayonnement sur l’ensemble du territoire tunisien. Elle ambitionne de mettre en valeur le roman tunisien et ses acteurs, tout en offrant un espace de réflexion et d’échange autour des formes contemporaines du réalisme dans la fiction.

Après Tabarka, Monastir et Tozeur, la ville du Kef, riche de son histoire et de son patrimoine, accueillera romanciers, critiques et chercheurs autour de séances scientifiques, débats et témoignages consacrés au réalisme littéraire tunisien.

Le programme, réparti sur trois jours, abordera plusieurs axes :

– Les fondements conceptuels du réalisme romanesque ;

– La construction du texte réaliste ;

– Témoignages et modèles dans l’écriture réaliste tunisienne.

À travers cette manifestation, COMAR Assurances contribue à ancrer la culture comme vecteur de développement et de rayonnement national, confirmant son rôle de partenaire incontournable de la scène littéraire tunisienne.

M.B.N.