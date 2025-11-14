Film Michael, le biopic sur le Roi de la Pop très attendu en 2026 : B.A. et Synopsis

Le film Michael, réalisé par Antoine Fuqua, est annoncé comme l’un des biopics les plus attendus de 2026. Ce long-métrage américain, dont la sortie est prévue en France le 26 avril 2026, retrace la vie de l’icône mondiale de la musique, Michael Jackson, surnommé le Roi de la Pop.

Ce film dévoilera une vision intime et authentique de cet artiste révolutionnaire, mêlant ses triomphes, ses interrogations personnelles ainsi que les controverses qui ont marqué sa carrière.

L’acteur principal incarnant Michael Jackson est Jaafar Jackson, son propre neveu, qui fait ici ses débuts au cinéma. Ce choix apporte une dimension d’authenticité et de proximité au personnage.

Jaafar Jackson n’avait jusqu’ici pas une filmographie notable, mais son interprétation est saluée comme une révélation, un hommage familial profond à la légende de la musique.

La distribution compte aussi des acteurs célèbres comme Miles Teller et Nia Long, qui incarnent des figures clés autour de Michael Jackson.

Synopsis du film Michael ! Le film Michael couvre quatre décennies de la vie du chanteur, de ses débuts dans la famille Jackson 5 à son ascension au rang d’icône mondiale, jusqu’à sa disparition en 2009.

Le scénario, adapté par John Logan, explore autant la vie publique que privée de Michael, avec une attention particulière à ses luttes personnelles, ses succès artistiques et le harcèlement médiatique sans relâche qu’il a subi.

Certains passages clés incluent la reconstitution d’anciens concerts mythiques, comme ‘Man in the Mirror’, la jeunesse de Michael avec la signature de son album Thriller, ainsi que des moments plus sombres comme l’accident lors du tournage du clip Pepsi et les polémiques qui l’ont suivi.

B.A. du film Michael : youtube.com/watch?time_continue=1&v=JrBYY3DaDmA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.tekiano.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE

Produit par Graham King, qui a consacré sept années à la recherche pour garantir l’authenticité du biopic, le film est présenté comme une fresque cinématographique ambitieuse.

Plus de 30 chansons de Michael Jackson seront intégrées, rendant hommage à son héritage musical. Le biopic traite aussi bien des moments glorieux que des controverses autour du chanteur, même si certains éléments sensibles, comme certains aspects litigieux avec la famille Chandler, semblent avoir été atténués pour ne pas heurter.

La sortie du film Michael en avril 2026 est attendue avec impatience par les fans du chanteur américain qui a battu plusieurs records dont celui de 1 milliard de disques vendus dans le monde, mais aussi les curieux dans les salles de cinéma françaises, tunisiennes et internationales.

