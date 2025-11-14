La tunisienne Amani Ben Khalifa présente le programme Al Abtal al khamsoun (Les 50 Héros) sur Alaraby 2. “Al Abtal Al Khamssoun”(Les 50 Héros) est un programme pour une nouvelle génération passionnée par la langue arabe.

Ce nouveau programme consiste en une grande compétition consacrée aux enfants du monde arabe. Il allie connaissance, langue et divertissement dans une aventure captivante visant à ancrer l’amour de la langue arabe chez les nouvelles générations.

Cinquante enfants venus de tout le monde arabe s’affrontent dans une série d’épreuves alliant esprit interactif et défi, à travers des rubriques portant sur l’orthographe, les questions à choix multiples, la composition des mots et les épreuves de rapidité.

L’objectif étant encourager les enfants à penser en arabe et à l’utiliser avec confiance, loin des cadres académiques rigides, dans une expérience visuelle plaisante qui met en lumière la beauté de leur langue maternelle.

Les producteurs du programme ont révélé que Al Abtal al khamsoun (Les 50 Héros) réunit des enfants de 16 pays arabes, dont la Tunisie, représentée par le jeune talent Alaa Al Mabrouk, ainsi que le Qatar, l’Arabie saoudite, Bahreïn, la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, l’Égypte, l’Algérie, le Maroc, la Libye, le Soudan, la Mauritanie, le Yémen et les Comores. Ces enfants se retrouvent dans un même espace, unis par leur passion pour la langue et un bel esprit de compétition.

La journaliste tunisienne Amani Ben Khalifa a exprimé sa joie de revenir à la présentation d’émissions pour enfants, déclarant : “Le programme Al Abtal al khamsoun (Les Cinquante Héros) est une nouvelle preuve de l’attachement des enfants arabes à leur langue maternelle”.

Ma conviction rejoint celle d’Alaraby 2 : les médias culturels sérieux ont le devoir d’offrir au jeune public une image inspirante de la beauté de la langue arabe, sans négliger la dimension divertissement.

L’émission est coanimée par Nawras Ghotani, journaliste syrien reconnu pour ses programmes destinés à la jeunesse. La diffusion débutera mardi 18 novembre 2025 à 18 h. Les épisodes seront également disponibles sur l’application Alaraby+.

Le programme a été produit avec le soutien de Media City Qatar et tourné dans un studio spécialement aménagé au Qatar National Convention Centre (QNCC), dans une atmosphère interactive empreinte d’enthousiasme et d’énergie positive.

Tekiano avec communiqué