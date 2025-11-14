Les IPDAYS X GITS 2025 : Ouvrir les portes de l’écosystème tunisien vers l’extérieur

Les INNO’PRENEURS DAYS s’imposent désormais en Tunisie comme le rendez-vous incontournable des entrepreneurs en quête de transformation, d’innovation et d’excellence.

Après le succès des éditions précédentes, cette manifestation organisée cette année pour la quatrième année consécutive, en partenariat avec GITS (Globale Investment and Trade Summit) est devenu un catalyseur de la transformation entrepreneuriale en Tunisie et dans la région.

Ainsi et dans un monde de plus en plus connecté, l’innovation, l’entrepreneuriat et le développement ne connaissent pas de frontières. C’est dans cet esprit que RedStart Tunisia, SEKETAK Solutions Egypte et leurs partenaires organisent, les 12 et 13 novembre 2025 à l’Hôtel Radisson de Tunis, une nouvelle édition des IPDAYS X GITS 2025.

Sous le thème central ‘L’INTERNATIONAL’, un accent particulier est mis sur les femmes, les jeunes et l’innovation dans des secteurs stratégiques et à Impact (la Tech, l’économie verte et bleue, les urgences climatiques, l’économie sociale et solidaire, l’économie orange, la valorisation de la créativité…).

Cette édition qui avait pour ambition d’ouvrir les portes de l’écosystème tunisien vers l’international, a mis en lumière les opportunités de collaboration, d’export, de partenariats stratégiques et d’immersion dans les marchés internationaux. Elle permettra de réunir startups, porteurs de projets, investisseurs, mentors et experts pour échanger, inspirer et construire ensemble des solutions à impact global.

Propulser les talents tunisiens sur la scène internationale

L’objectif ultime des IPDAYS X GITS 2025 est de propulser les talents tunisiens sur la scène internationale par le biais de rencontre avec des entrepreneurs, partenaires, et potentiellement des investisseurs étrangers, afin de nouer des partenariats transfrontaliers, de comprendre les marchés cibles, et de bénéficier enfin de compte d’un accompagnement sur-mesure pour l’expansion à l’international.

Ces journées ont réuni un grand nombre d’experts autour de panels de discussions consacrés à la Stratégie d’accès aux marchés internationaux (enjeux critiques et leviers opérationnels), la maîtrise des outils digitaux pour conquérir l’international…

Des ateliers sur les plateformes digitales au service de l’internationalisation, la négociation de contrats à l’international, les clés techniques pour ouvrir les portes du monde étaient aussi au programme… Sans compter les formations sur le financement des activités à l’export, l’e-commerce, les plateformes digitales, la place de l’Intelligence artificielle…

En s’inscrivent dans une dynamique de transformation profonde et en intégrant l’innovation, l’inclusion et la durabilité, ces journées ont permis aux participants d’acquérir des compétences et outils pratiques pour naviguer dans ces mutations, de créer des réseaux solides avec des experts, entrepreneurs et investisseurs, de clarifier leur vision de la transition et identifier des stratégies concrètes pour contribuer à un avenir inclusif et plus durable à l’international.

L’internationalisation n’est donc plus un luxe, mais une nécessité stratégique : elle permet de diversifier les sources de revenus, d’attirer des investissements étrangers, de bénéficier d’écosystèmes plus matures, et surtout, de mettre en valeur l’excellence et la créativité locale à l’échelle mondiale.

En définitive, ces journées auront le mérite d’élargir l’accès des PME aux marchés internationaux, notamment en Afrique, et dans la région MENA, de renforcer la visibilité des entrepreneurs au niveau national, régional et international, de tirer parti de la technologie pour démocratiser les opportunités.

Elle ambitionnent aussi de fusionner l’impact local des IPDAYS avec la portée mondiale de GITS « The Global Investment and Trading Summit » (organisé par SEKETAK Solutions en Egypte et en Afrique) créant ainsi un pont fluide entre l’innovation régionale et les opportunités internationales.

Tekiano avec communiqué