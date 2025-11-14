Match Tunisie vs Jordanie : où regarder le match amical préparatif à la CAN 2025 du 14 novembre?

Un Match Tunisie vs Jordanie se déroule vendredi 14 novembre 2025 dans le cadre d’une rencontre amicale préparative à la CAN 2025 Maroc, Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le match Tunisie vs Jordanie se joue à partir de 17h45 au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Après le match nul contre la Mauritanie (1-1), les aigles de Carthage se retrouvent sont amenés à se racheter et faire leur preuve face aux jordaniens avant le départ vers la France et la rencontre qui les opposera aux brésiliens le 18 novembre à Lille.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Jordanie en direct live sur les chaines Watania 1 et Jordan TV Sport. Le streaming du Match Tunisie vs Jordanie est disponible sur le site de la chaine nationale tunisienne.

