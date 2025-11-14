Météo en Tunisie : temps nuageux, mer agitée à très agitée dans les Golf de Tunis et le Golf de Hammamet

La Météo en Tunisie affiche un temps brumeux le dans les régions côtières-Est, vendredi 14 novembre 2025 dans la matinée, à généralement peu nuageux puis progressivement et partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur sud relativement fort au Golfe de Tunis et sur les côtes-Est et faible à modéré sur le reste des régions. La mer agitée à très agitée dans les Golf de Tunis et le Golf de Hammamet et peu agitée à houleuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales seront situées entre 23 et 28 degrés et à 21 degrés sur les hauteurs ouest.

