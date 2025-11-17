Institut Salah Azaiez : une intervention chirurgicale exceptionnelle permet à une fillette de 5 ans de respirer,

Institut Salah Azaiez de Tunis annonce la réussite d’une intervention chirurgicale d’une grande délicatesse ayant permis à une fillette âgée de cinq ans de respirer normalement pour la première fois.

Cette prouesse médicale marque une avancée majeure dans la prise en charge des fentes trachéales en Tunisie, un type de malformation rare habituellement traité à l’étranger à des coûts très élevés.

Selon le communiqué publié par l’institut, l’enfant opérée représente le premier cas traité en Tunisie pour ce type d’anomalie. Une file d’attente d’autres enfants nécessitant des interventions similaires existe déjà, preuve de l’importance de cette réussite pour de nombreuses familles tunisiennes.

Il précise que cette intervention n’est pas une première, mais constitue plutôt la reprise et la continuité d’un parcours initié par le professeur Saïd Gritli.

Jusqu’à présent, ces opérations complexes n’étaient accessibles que dans des centres internationaux hautement spécialisés, rendant leur prise en charge difficile pour les parents.

L’intervention, réalisée jeudi dernier, a mobilisé une équipe médicale multidisciplinaire au sein de l’Institut Salah Azaiez. Elle a réuni les compétences des services de chirurgie carcinologique cervico-faciale, d’ORL, ainsi que de la réanimation médicale de l’institut.

Cette collaboration a été renforcée par le soutien du service de réanimation médicale de l’hôpital d’enfants Bechir Hamza, permettant d’assurer la sécurité, la précision et la réussite de cette opération à haut risque.

La réalisation de cette intervention inédite au niveau national confirme le rôle de l’Institut Salah Azaiez comme pôle d’excellence médicale et chirurgicale en Tunisie. Reconnu principalement pour sa lutte contre les maladies cancéreuses, l’institut démontre une fois de plus sa capacité à mobiliser des équipes hautement qualifiées pour traiter des cas complexes, en particulier chez les enfants.

Cette réussite ouvre la voie à la création d’un programme de prise en charge locale des fentes trachéales, permettant d’éviter aux familles de lourdes dépenses et des déplacements à l’étranger. Elle représente un pas décisif vers l’autonomisation des compétences médicales tunisiennes dans des domaines spécialisés longtemps dépendants de structures étrangères.

Tekiano