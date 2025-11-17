Les JCC 2025 dévoilent les films tunisiens en compétition et son affiche haute en couleurs

Les JCC 2025, ou les 36èmes journées cinématographiques de Carthage, prévues du 13 au 20 décembre, dévoilent les films tunisiens en compétition et son affiche, toujours fidèle à l’esprit du cinéma africain et arabe qui se renouvelle à chaque fois, et haute en couleurs.

Films tunisiens en compétition aux JCC 2025

La liste des films tunisiens qui ont été sélectionnés par le comité de sélection indépendant à participer aux différentes compétitions officielles aux Journées cinématographiques de Carthage a été révélée samedi 15 novembre.

Et c’est une belle sélection de 3 longs-métrages proposés par des réalisatrices tunisiennes talentueuses Amel Guellaty, Kaouther Ben Hania et Erige Sehiri qui concourent dans la catégorie compétition Officielle Longs Métrages de Fiction.

Les films tunisiens qui concourent pour remporter le Tanit d’or du meilleur long-métrage de fiction sont:

– Where the Wind Comes From de Amel Guellaty

– La voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania

– Promis Le Ciel de Erige Sehiri

Dans la catégorie compétition Officielle Longs Métrages Documentaires des JCC 2025, concourrent les films tunisiens suivants:

– Le Para-dis de Majdi Lakhdar

– Notre Semence d’Anis Lassoued

– On The Hill de Belhassen Handous

Dans la catégorie compétition Officielle des Courts Métrages, concourrent les films tunisiens suivants:

– Le fardeau des ailes de Rami Jarboui

– Sursis de Walid Tayaa

– Tomates Maudites de Marwa Tiba

L’affiche des Journées Cinématographiques de Carthage 2025 se présente haute en couleurs et révèle une femme en mouvement, portée par un souffle de lumière où se mêlent le bleu, le violet, le fuchsia et l’orangé.

Elle incarne l’élan d’un cinéma africain et arabe qui se renouvelle, traverse les frontières et refuse l’effacement. Son geste vers l’avant exprime la liberté, la persévérance et l’esprit des JCC : un espace de résistance, de dialogue et d’engagement entre les peuples du Sud, lit-on dans la description partagée sur la page des JCC.

Le jasmin qu’elle tient relie l’image à la Tunisie, terre des JCC, symbole d’accueil, de mémoire et de création. Il rappelle que le festival demeure un lieu où les récits naissent, circulent et se partagent.

Conçue par le jeune Firas Agrebi, cette affiche à la fois célébration et promesse, porte l’utopie fondatrice des JCC : un cinéma libre, solidaire et audacieux, toujours en mouvement.

En attendant la révélation de tout le programme des JCC 2025, consultez la page Facebook pour se tenir au courant de toutes les nouveautés de ce prestigieux festival cinématographique tunisien.

