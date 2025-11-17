Météo en Tunisie : pluies éparses sur les régions de l’Est et l’Ouest

La Météo en Tunisie indique que des pluies éparses, parfois orageuses, sont attendues à partir de la fin de l’après-midi de ce lundi 17 novembre 2025, sur les régions de l’Ouest, annonce l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Ces pluies toucheront ensuite localement les zones de l’Est. Elles pourront être parfois abondantes, notamment à l’extrême Nord-Ouest ainsi que sur les hauteurs de l’Ouest du Centre et du Sud, avec des cumuls pouvant atteindre 20 à 30 millimètres.

Des vents relativement forts à forts sont également prévus lors des épisodes orageux, près des côtes ainsi que dans les régions de l’Ouest et du Sud, où ils pourront soulever localement du sable et de la poussière.

Les températures maximales seront situées entre 21 et 25 degrés au nord et au centre et à 19 degrés sur les hauteurs ouest. Dans le reste des régions, les températures seront situées entre 26 et 30 degrés.

Les températures enregistreront, une baisse progressive, qui deviendra nettement remarquable, vers la fin de la 3ème semaine du mois de novembre 2025.