B7L9 accueille “Fi Dar Khalti” : une exposition immersive de Fredj Moussa à Bhar Lazreg

B7L9 accueille “Fi Dar Khalti” : une exposition immersive de Fredj Moussa

Fi Dar Khalti est une nouvelle exposition immersive de l’artiste franco-tunisien Fredj Moussa. Elle sera présentée à partir de vendredi au Centre d’art B7L9 à Bhar Lazreg, où elle se poursuivra du 21 novembre 2025 au 11 janvier 2026.

L’exposition plonge le public dans une maison fictive, Fi Dar Khalti (Chez ma tante), où voix, récits et fragments de mémoire composent un parcours immersif.

Trois chambres sombres accueillent les films Solar Noon, Mirage – The Inner Sea et Land of Barbar, une trilogie qui interroge l’imaginaire maghrébin à travers la lumière du désert, les projections coloniales et les récits transmis. Land of Barba est montré pour la première fois en Tunisie.

Le projet s’inscrit dans la démarche de Fredj Moussa, qui associe film et sculpture pour créer des espaces narratifs hybrides. Un espace de lecture, rassemblant textes et témoignages liés à son travail, accompagne le dispositif.

Fredj Moussa est né en 1992 vit et travaille en Tunisie. Il a étudié au Fresnoy, en France, de 2021 à 2023. En 2024, il est résident à la Villa Médicis, en Italie. La pratique de Fredj Moussa se déploie à l’intersection du film et de la sculpture.

Il crée des paysages où la fiction devient un mode de résistance. À travers des vidéos et des costumes réalisés à partir de matériaux récupérés, il fabrique des récits spéculatifs qui brouillent les frontières entre document et mythe.

Les œuvres de Fredj Moussa ont récemment été présentées dans des expositions telles que la Biennale de Berlin (Allemagne) et la galerie Selebe Yoon (Sénégal), entre autres. Ses films ont été sélectionnés dans plusieurs festivals internationaux, plus récemment au Festival international du film de Toronto (TIFF).

La Fondation Kamel Lazaar précise que le vernissage de l’exposition Fi Dar Khalti à B7L9 est prévu Vendredi 21 novembre à 18h et que l’espace sera ouvert du mercredi au dimanche, de 11h00 à 19h00.

