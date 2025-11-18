La Maison des Arts du Belvédère propose l’exposition “De l’Étoile à la Toile” consacrée à Sam Tarek Chaabane

La Maison des Arts du belvédère à Tunis (Centre national d’art vivant au Belvédère – CNAV) propose une exposition d’envergure dédiée à l’artiste et chercheur Sam Tarek Chaabane, figure singulière de la scène culturelle tunisienne.

L’événement met en lumière une expérience artistique rare, fusionnant créativité visuelle, recherche scientifique et réflexion philosophique. Intitulée “De l’Étoile à la Toile” elle se déroule du du 22 novembre au 6 décembre 2025.

Plus qu’une simple exposition, il s’agit d’un véritable voyage intellectuel invitant le public à explorer un univers où se rencontrent art, science et cosmologie.

Né en 1954 à Sousse, Sam Tarek Chaabane a construit un parcours atypique mêlant rigueur scientifique et sensibilité artistique. Diplômé de l’École nationale de la marine marchande en 1978, il poursuit sa formation en Grande-Bretagne puis en France, où il décroche notamment le diplôme de capitaine au long cours de première classe, équivalent au grade d’ingénieur principal en navigation.

Scientifique accompli, il approfondit les mathématiques et la physique appliquée, cherchant à comprendre les lois fondamentales qui régissent l’univers. Parallèlement à sa carrière maritime, l’artiste développe une pratique artistique indépendante et multiforme.

Il a réalisé près de dix expositions individuelles, révélant un style unique qui dépasse les frontières du figuratif pour entrer dans une dimension conceptuelle. Ses œuvres, conçues entre 2020 et 2022, comptent 24 pièces considérées comme essentielles dans son parcours créatif.

Auteur du livre « L’Unité Quantique Cosmique – Théorie du Tout et vision des multi-univers », Sam Tarek Chaabane mêle cosmologie, philosophie et art visuel. Sa pensée scientifique influence directement sa création, donnant naissance à des œuvres immersives qui interrogent le sens de l’existence, la structure de l’univers et la place de l’être humain.

L’exposition organisée par la Maison des Arts se veut une célébration de cette double identité : l’artiste et l’homme de science. Chaque œuvre est pensée comme un fragment d’univers, une invitation à la contemplation et à la réflexion. Les visiteurs découvriront un monde où se croisent énergie, couleur, mouvement et concept.

À travers cette initiative, la Maison des Arts du Belvédère invite le visiteur à plonger dans l’univers de Sam Tarek Chaabane et explorer un espace sans limites où l’art devient langage cosmique.

Tekiano avec La Maison des Arts