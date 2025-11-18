Le Forum de Convergence ENISo–Entreprises est organisé à Sousse sous le thème “Scaling Tomorrow”

Le Forum de Convergence ENISo–Entreprises (FCEE’14) est organisée dans une 14ème édition à l’École Nationale d’Ingénieurs de Sousse sous le thème “Scaling Tomorrow” (Faire évoluer demain), mercredi 03 décembre 2025.

À travers ce thème visionnaire, l’objectif est d’explorer différents axes stratégiques liés aux mutations actuelles et le futur de l’ingénierie et de l’industrie. Il incarne l’idée d’étendre les limites du futur grâce à la technologie, l’innovation et la collaboration.

La technologie et le potentiel humain convergent afin de façonner des idées qui dépassent les frontières.

Trois axes révolutionnaires seront abordés au cours de ce 14ème forum de Convergence ENISo–Entreprises:

– Métavers industriel

– EnergyX

– Mobilité intelligente

Le forum accueillera, cette année encore, des invités de haut niveau : ambassadeurs, ministres, experts internationaux et industriels, ce qui illustre toute l’importance et la portée de l’événement, indique les organisateurs membres de l’ENISO.

En marge du forum, la compétition ‘INNOVATE FOR SOCIETY’ se déorule dans sa 7ème version le 03 Décembre 2025 au sein de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse (ENISo) et ouvre ses portes à tous les jeunes participants ayant des idées de projets innovantes et une confiance en leur capabilités d’innover au service de la société.

Cette compétition aura pour thème : l’application des technologies avancées à savoir (Data science, IOT, Blockchain, Intelligence Artificielle …) dans l’innovation.

Les participants doivent composer des équipes de 4 membres au maximum et 2 au minimum et doivent être des étudiants, pas nécessairement du même établissement universitaire. Les organisateurs informent que la date limite d’inscription est prolongée jusqu’au 24 novembre 2025 à minuit.

Depuis 2012, l’École Nationale d’Ingénieurs de Sousse, ENISo, organise chaque année son forum phare afin de rapprocher le monde académique et le monde socio-économique à travers des rencontres, des échanges et des opportunités de collaboration.

Au fil des éditions, le FCEE s’est imposé comme un événement incontournable de la scène universitaire et professionnelle. Il est proposé annuellement année à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse, chaque premier mercredi du mois de décembre.

