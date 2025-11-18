Le Musée du Bardo accueille le retour de trente artefacts restaurés en Italie

Le Musée du Bardo accueille le retour de trente artefacts exceptionnels issus des fouilles archéologiques de Zama Regia, dans le gouvernorat de Siliana. Restaurées en Italie, ces pièces rares ont été officiellement réceptionnées, a annoncé le ministère des Affaires culturelles dans un communiqué.

Le ministère a précisé que la remise de ces objets s’est déroulée en présence de représentants du département, de l’Institut national du patrimoine (INP) et de la Douane tunisienne.

Après une inspection minutieuse menée par les experts de l’INP et les agents de la Douane, l’état des artefacts a été jugé satisfaisant, permettant leur transfert sécurisé vers les réserves du musée. Leur exposition est prévue pour fin janvier 2026.

Ces artefacts avaient auparavant été présentés à Rome dans l’exposition « La Magna Mater de Zama », organisée du 5 juin au 5 novembre 2025 au Parco Archeologico del Colosseo. Cette exposition, fruit d’une collaboration entre l’INP et le Parc archéologique du Colisée, prendra désormais place au Musée national du Bardo dans le cadre de sa tournée internationale. L’étape tunisienne, initialement programmée pour décembre 2025, a été reportée à janvier 2026.

Les objets restitués proviennent des fouilles réalisées entre 1995 et 2007 sous la direction du chercheur tunisien Fethi Bejaoui. Ils comprennent notamment des sculptures, des instruments rituels et divers artefacts liés aux anciens cultes religieux pratiqués dans les temples de Zama. La collection couvre plusieurs périodes historiques, avant et après J.-C., et constitue l’un des ensembles archéologiques les plus significatifs découverts dans cette région.

La restauration de ces pièces a été effectuée dans les laboratoires spécialisés du Parc archéologique du Colisée, avec la participation d’une équipe tunisienne. Pour garantir leur acheminement vers Rome, une assurance internationale d’un montant de 3,4 millions d’euros a été contractée.

Cette opération s’inscrit dans un vaste programme de coopération archéologique entre la Tunisie et l’Italie. Un accord signé en septembre 2024 prévoit la réhabilitation et la valorisation du site de Zama Regia, financée à hauteur de 800 000 euros par la partie italienne sur quatre ans.

Ce partenariat, initié dans les années 1960 et célébré en avril 2025 pour ses 60 ans, se renforce ainsi à travers ce retour d’artefacts et leur future exposition au Bardo, contribuant à la mise en valeur du patrimoine national.

Tekiano avec communiqué