Le SNJT organise un mouvement national dans toute la Tunisie pour défendre la liberté et la dignité des journalistes

Le SNJT, Syndicat national des journalistes tunisiens, appelle les journalistes, les représentants des médias, les organisations ainsi que les composantes de la société civile à participer massivement au mouvement national qu’il organise le jeudi 20 novembre 2025 dans toutes les régions de la Tunisie.

Le Syndicat a souligné la nécessité pour les journalistes de prendre part au rassemblement prévu à la place du Gouvernement, à la Kasbah de Tunis, un mouvement visant à réaffirmer l’unité du corps journalistique et à défendre la liberté et la dignité des journalistes.

Le SNJT appelle les journalistes à participer aux rassemblements régionaux qui se tiendront devant les sièges des gouvernorats, à partir de 10h30, les invitant à arborer le brassard rouge durant les mobilisations et dans les lieux de travail tout au long de la journée du 20 novembre.

Le Syndicat réclame l’accélération de la mise en place de la Commission indépendante chargée de l’octroi de la carte nationale de journaliste professionnel, le renouvellement immédiat des autorisations de travail pour les médias étrangers en Tunisie, ainsi que la levée de toutes formes de restrictions qui leur sont imposées.

Le SNJT appelle également à la mise en œuvre des amendements introduits sur les statuts de base de la Radio nationale, de la Télévision tunisienne et de l’Agence Tunis Afrique Presse, au décaissement des fonds alloués à la prime de la presse et à la prime de la production audiovisuelle, et à la levée des obstacles empêchant les journalistes indépendants de bénéficier du statut d’auto-entrepreneur.

La libération des journalistes détenus, la fin des poursuites judiciaires engagées en dehors du cadre du décret-loi 115 et la levée immédiate de la suspension infligée aux sites Nawaat et Inkyfada figurent également parmi les principales revendications du Syndicat.

Tekiano avec communiqué