Match Tunisie vs Brésil : où regarder le match amical préparatif à la CAN 2025 du 18 novembre?

Le Match Tunisie vs Brésil se déroule mardi 18 novembre, dans le cadre d’une rencontre amicale préparative à la CAN 2025 Maroc, Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Le match Tunisie vs Brésil se joue à partir de 20h30, au Stade Pierre-Mauroy de Lille en France.

La Tunisie et le Brésil ne se sont affrontés que deux fois dans l’histoire. À chaque rencontre, le Brésil s’est imposé, sur les scores de 4-1 et 5-1.

Selon la Fédération tunisienne de football (FTF), 8 joueurs manqueront ce match amical : Mohamed Amine Ben Hamida, Ali Maaloul, Hamza Jelassi, Chihab Jebali, Osama Haddadi, Mahmoud Gharbal, Issam Jebali et Mohamed Ben Ali.

Le Match Tunisie vs Brésil sera transmis en direct live sur la chaine nationale tunisienne Wataniya 1 (Télévision tunisienne) et les chaînes ITV 4 HD, beIN SPORTS, AD Sports 1, et SuperSport 7.

Le streaming du match Tunisie vs Brésil est visible sur sur le site de L’Équipe Live Foot pour et AD Sports 1 (Abu Dhabi Sports).

