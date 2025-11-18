Météo en Tunisie : temps nuageux, pluies éparses

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps nuageux parfois très nuageux avec pluies éparses sur les régions côtières du nord-ouest et localement certaines régions du centre-est et du sud, mardi 18 novembre 2025.

Les pluies s’étendront pendant la nuit vers le reste des régions du centre et du sud, où elles seront temporairement orageuses et localement denses.

Vent de secteur nord relativement fort près des côtes nord et à l’extrême sud et faible à modéré sur le reste des régions.

Mer moutonneuse sur les côtes-est et progressivement très agitée et localement houleuse au nord.

Les températures maximales seront situées entre 16 et 21 degrés au nord et au centre, à 14 degrés sur les hauteurs et entre 22 et 27 degrés dans le reste des régions.