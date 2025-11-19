Le Musée paléo-chrétien de Carthage sera rouvert en décembre 2025

Le Musée paléo-chrétien de Carthage sera réouvert prochainement après réhabilitation annonce le ministère des Affaires culturelles tunisien dans un communiqué. Les préparatifs se poursuivent pour l’inauguration du Musée du Christianisme ancien de Carthage, après sa réhabilitation, prévue dans les tout prochains jours, précise-t-il.

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle a mené une vaste campagne de nettoyage couvrant les abords du site, ses entrées ainsi que les chemins qui y mènent, afin d’aménager un espace extérieur à la hauteur de la valeur historique du monument et d’assurer un accueil optimal des visiteurs.

M. Tarek El Bekoush, directeur général de l’Institut National du Patrimoine, a effectué le 18 novembre 2025 une visite d’inspection à Carthage pour constater la fin des travaux de réaménagement du Musée Romain et du Christianisme ancien de Carthage.

Le projet, supervisé par le Département du Développement Muséal, a été réalisé par une équipe d’experts tunisiens et étrangers.

Le musée, qui expose les résultats de fouilles d’églises, d’une maison, du cirque de Carthage, ainsi que de la céramique provenant des ports puniques, se distingue par la richesse de son contenu et son approche pédagogique.

Son ouverture est prévue pour le 2 décembre 2025 lit-on dans un communiqué partagé par l’institut national du patrimoine.

La visite a également permis d’échanger avec le chercheur américain John Humphrey, auteur de nombreuses fouilles et donateur d’un important soutien financier ayant contribué à enrichir et embellir le musée à Carthage.

Les travaux d’aménagement avaient débuté le 15 avril 2024 en vue de l’inauguration.

