Météo en Tunisie : températures maximales comprises entre 15 et 21 degrés

La Météo en Tunisie prévoit des nuages parfois denses avec pluies sur les régions côtières du nord, mercredi 19 novembre 2025. Les pluies seront temporairement orageuses et localement intenses sur le centre et le sud avec des chutes de grêles par endroits.

Un vent de secteur nord soufflera fort prés des côtes nord et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et dépassera temporairement 70 km/h en rafales sous orages. Le vent sera faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera très agitée dans le nord et le golfe de Gabès et agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises généralement entre 15 et 21 degrés et aux alentours de 12 degrés sur les hauteurs ouest. Elles atteindront 27 degrés dans l’extrême sud.