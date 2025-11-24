Afef Ben Mahmoud remporte le Prix de la meilleure actrice dans la compétition “Horizons du cinéma arabe” au CIFF

Afef Ben Mahmoud a remporté le Prix de la meilleure actrice dans la compétition “Horizons du cinéma arabe” lors de la 46ème édition du CIFF, Cairo International Film Festival ou le Festival international du film du Caire (Egypte), organisé du 12 au 21 novembre 2025.

Le prix lui a été décerné à la talentueuse actrice tunisienne Afef Ben Mahmoud pour pour son rôle dans le long-métrage de fiction, le film Round 13 réalisé par Mohamed Ali Nahdi.

Afef Ben Mahmoud (Samia) et Helmi Dridi (Kamel) sont à l’affiche du drame “Round 13” relatant la vie de Kamel, un ancien champion de boxe, qui a troqué la célébrité pour une vie paisible avec sa femme, Samia, et leur fils, Sabri. Mais lorsqu’un simple accident révèle que Sabri est atteint d’une tumeur osseuse, leur monde est ébranlé…

Afef Ben Mahmoud a débuté sa carrière dans l’univers de la danse, au sein du ballet de Syhem Belkhodja, avant de s’imposer progressivement sur les scènes de théâtre aux côtés de grands metteurs en scène tunisiens. Elle conquiert ensuite le petit écran grâce à des rôles marquants qui la rendent rapidement familière auprès du large public.

Son passage au cinéma, jalonné de collaborations avec plusieurs réalisateurs tels que Jilani Saadi, Ibrahim Letaïef ou encore Nouri Bouzid, révèle une comédienne capable d’incarner des personnages intenses, subtils et profondément humains.

Afef Ben Mahmoud est diplômée de l’École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth, en Tunisie. Parallèlement à sa carrière d’actrice, elle poursuit un travail personnel riche en tant que réalisatrice. Elle a réalisé un court-métrage Ghasra, puis un long-métrage Backstage, coréalisé avec Khalil Benkirane.

Le prix qu’elle a remporté hier au Caire vient couronner une carrière en constante évolution et saluer une interprète au sommet de son art. Cette distinction rend également hommage à toute l’équipe du film Round 13 : le talent du réalisateur Mohamed Ali Nahdi, la cohésion des comédiens, le dévouement des techniciens et l’engagement de tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette œuvre.

Tekiano