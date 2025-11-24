Festival des fruits du dragon et de la papaye tunisienne à Grombalia : 1ère édition pour soutenir les cultures alternatives

Le Festival des fruits du dragon et de la papaye tunisienne s’est tenu dans sa première édition à Nabeul, précisément dans la ville de Grombalia avec la participation de plusieurs agriculteurs, ingénieurs agronomes, techniciens et investisseurs intéressés par la culture des fruits tropicaux, dans le cadre du soutien aux cultures alternatives.

Ce festival, organisé tout au long de la journée du dimanche 23 novembre 2025, a été l’occasion de mieux faire connaître ce type de culture et d’encourager les agriculteurs à s’y initier, à travers notamment la présentation des méthodes et règles à suivre pour réussir l’investissement dans la production du fruit du dragon.

L’agriculteur Mohamed Ben Dhaou, organisateur de cet événement, a souligné, dans une déclaration accordée à la TAP, l’importance du fruit du dragon, qu’il cultive depuis plus de dix ans, comme culture alternative adaptée aux changements climatiques et à la rareté de l’eau, étant donné qu’elle est économique et nécessite peu d’irrigation.

Il a appelé les agriculteurs à mieux découvrir ses caractéristiques et ses méthodes d’entretien, ajoutant qu’il s’agit d’un secteur prometteur à même de diversifier la production agricole en Tunisie.

Il a également mis en avant la valeur commerciale de ce fruit et sa rentabilité, compte tenu de sa culture qui ne nécessite ni de grandes superficies, ni beaucoup de main-d’œuvre.

« Elle peut en effet être pratiquée sur une terrasse ou dans un jardin domestique », a-t-il ajouté. Il a précisé que de plus en plus d’agriculteurs s’orientent vers cette culture comme alternative à d’autres productions dont les coûts augmentent constamment.

Le fruit du dragon, surnommé « l’arbre d’or » dans son pays d’origine, le Mexique, avant de se répandre en Asie de l’Est puis dans les pays arabes, dont la Tunisie.

On compte aujourd’hui plus de 120 producteurs de fruit du dragon répartis dans les différentes régions de la Tunisie, la production s’étend de juin à décembre chaque année. La papaye, elle, se caractérise par une production continue tout au long de l’année.

Cet événement a également comporté des animations, des séances de dégustation, une exposition-vente de plants, ainsi que la conclusion de partenariats.

Il a attiré un large public de visiteurs désireux de découvrir davantage les fruits tropicaux à haute valeur nutritive et de bénéficier de leurs nombreuses vertus pour la santé.

