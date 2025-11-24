Le comédien tunisien Noureddine Ben Ayed est mort : une icône de la comédie s’éteint , retour sur sa carrière

Le comédien tunisien Noureddine Ben Ayed est mort : une icône de la comédie s’éteint à 73 ans

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé dimanche 23 novembre 2025 le décès du célèbre acteur et comédien tunisien Noureddine Ben Ayed, à l’âge de 73 ans. Figure incontournable de la scène artistique nationale, il laisse derrière lui une carrière unique qui a profondément marqué la télévision, le théâtre et la comédie tunisienne.

Considéré comme l’un des visages les plus populaires de la comédie tunisienne, Noureddine Ben Ayed s’est imposé dès les années 1980 comme un artiste polyvalent, capable d’incarner des personnages à la fois comiques, humains et profondément ancrés dans la société tunisienne.

Son talent et sa présence naturelle ont brillé tout au long des années 1990, période où il est devenu l’une des figures les plus appréciées du public. Grâce à ses rôles variés, il a contribué à renouveler les formes d’expression comique à la télévision et sur scène, en y ajoutant une dimension sociale et émotionnelle forte.

Le comédien a participé à de nombreuses séries devenues cultes en Tunisie. Parmi les œuvres les plus connues du public figurent Khattini (1986), Al Aassifa (1993), Ghada (1994), El Hassad (1995), Yeheb Yestahsen (1997), Mal w Amal, Jari Ya Hammouda (2004), Chay Yentek (2005), Mabynetna (2007), El Oustadh Melak (2011), Familiya Si Ettayeb (2019), et plus récemment dans le sitcom Ken Yé Makénéch de Abdelhamid Bouchnak.

En parallèle de sa carrière télévisuelle, Noureddine Ben Ayad a marqué la scène théâtrale grâce à des œuvres appréciées du public, telles que Kateb Omoumi, Awled El Hlal, Darrej Darrej Ya Darjicha… En plus des sketchs qu’il présenté avec Mongi El Ouni dans l’émission de variétés Law Sama7tom de Nejib Khattab.

Il est également l’auteur d’une série de vidéos humoristiques incontournables comme Mismar Massadad, Hadiqat El Hayawanet, Arka w Tesmiî El Kalam, Dhahiret El Arrafat, et El Kar Essafra w Moulaha.

Le duo que Noureddine Ben Ayed formait avec Mongi El Ouni, est considéré comme l’un des duos les plus réussis et les plus marquants de la comédie Tunisienne et leurs sketchs emblématiques diffusés au cours du mois de ramadan, demeurent en mémoire de plusieurs générations de téléspectateurs. Extrait en Vidéo :

Paix à son âme.

Tekiano